Новое правительство Литвы внесет в программу формулировку о Китае как угрозе безопасности

Новое правительство Литвы внесет поправки в проект своей программы, чтобы отразить роль Китая как глобальной угрозы безопасности.

Об этом заявил во вторник, 9 сентября, министр иностранных дел Кястутис Будрис, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Об этом он заявил после того, как в зарегистрированном документе была пропущена такая формулировка и вместо этого отмечено восстановление дипломатических отношений с Пекином.

"Мы имеем несколько предложений относительно того, какими должны быть поправки к этому положению. Некоторые формулировки, вероятно, были потеряны в процессе согласования программы правительства", – сказал глава литовской дипломатии.

Он подчеркнул, что Китай остается вызовом.

"Китай способствует возникновению новых угроз для нас на нескольких фронтах, как в плане европейской безопасности, так и экономической безопасности, прямо и косвенно давая России возможность продолжать агрессию против Украины, занимаясь недобросовестной экономической практикой и различными другими вещами. Очевидно, что это серьезный системный вызов для всего современного мирового порядка", – сказал Будрис.

Как напомнил литовский вещатель, правительство бывшего премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса четко заявило, что Китай становится все большим вызовом для внешней политики и политики безопасности страны, ссылаясь на его стратегическое партнерство с Россией и растущее влияние в Беларуси.

А в программе нового премьер-министра Инги Ругинене, поданной в парламент во вторник, 9 сентября, эти формулировки были изъяты, и указано лишь, что ее кабинет министров будет стремиться "восстановить дипломатические отношения с Китаем на том же дипломатическом уровне, что и с другими странами Европейского Союза".

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Будрис сказал, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.

А 24 января Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию", и что двери к диалогу всегда открыты.

В середине июня писали, что китайские дипломаты отсутствуют в Вильнюсе с середины мая из-за напряженности в отношениях между Литвой и Китаем по восстановлению официального дипломатического представительства.

Подробнее об отношениях между Китаем и Литвой читайте в статье "ЕвроПравды": Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.