ЄНП готується зупинити членство партії сербського президента Вучича

Лідер найбільшої групи Європейського парламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер у вівторок ініціював спробу виключити з європейської правоцентристської групи партію сербського президента Александара Вучича, яка є її асоційованим членом.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Euractiv.

Упродовж кількох місяців у Сербії тривають антиурядові протести, спричинені обвалом навісу нещодавно відремонтованого залізничного вокзалу у листопаді 2024 року, що призвів до загибелі 16 людей.

Багато хто вважає, що цей обвал пов’язаний із корупцією, яка розцвіла при владі Вучича.

Протестувальники вимагають дострокових виборів і відставки Вучича, який править країною з 2014 року дедалі більш авторитарними методами.

Партія SNS Вучича є асоційованим членом партійної сім'ї, оскільки Сербія є країною-кандидатом до ЄС. Асоційовані партії мають тісні зв'язки та спільні цінності з правоцентристською організацією, але мають обмежені права голосу.

"ЄНП не заплющує очі на те, що відбувається в Сербії", – заявив Вебер журналістам після оголошення процедури виключення партії Вучича у Страсбурзі у вівторок.

Будь-яке виключення потребує схвалення політичної асамблеї партії, до складу якої входять керівники національних делегацій.

На вихідних президент Сербії пригрозив судовими позовами проти європейських "Зелених" політиків, які приєдналися до протестів у його країні, назвавши їх "покидьками".

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.