ЕНП готовится приостановить членство партии сербского президента Вучича

Лидер крупнейшей группы Европейского парламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер во вторник инициировал попытку исключить из европейской правоцентристской группы партию сербского президента Александара Вучича, которая является ее ассоциированным членом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В течение нескольких месяцев в Сербии продолжаются антиправительственные протесты, вызванные обрушением навеса недавно отремонтированного железнодорожного вокзала в ноябре 2024 года, что привело к гибели 16 человек.

Многие считают, что этот обвал связан с коррупцией, которая расцвела при власти Вучича.

Протестующие требуют досрочных выборов и отставки Вучича, который правит страной с 2014 года все более авторитарными методами.

Партия SNS Вучича является ассоциированным членом партийной семьи, поскольку Сербия является страной-кандидатом в ЕС. Ассоциированные партии имеют тесные связи и общие ценности с правоцентристской организацией, но имеют ограниченные права голоса.

"ЕНП не закрывает глаза на то, что происходит в Сербии", – заявил Вебер журналистам после объявления процедуры исключения партии Вучича в Страсбурге во вторник.

Любое исключение требует одобрения политической ассамблеи партии, в состав которой входят руководители национальных делегаций.

На выходных президент Сербии пригрозил судебными исками против европейских "зеленых" политиков, которые присоединились к протестам в его стране, назвав их "подонками".

