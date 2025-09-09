МЗС Польщі висловило співчуття після удару Росії по Яровій

Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало заяву із засудженням російського удару по селищу Ярова, у результаті якого загинула 21 людина.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій в акаунті МЗС Польщі у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

У міністерстві заявили, що російський наліт на Ярову в Донецькій області був "злочинний і цинічний", оскільки він вразив невинних цивільних осіб, серед яких були люди, які отримували пенсії.

"Ми найрішучіше засуджуємо цей варварський акт. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам і близьким жертв", – заявили у польському міністерстві.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Україна інформує міжнародних партнерів про вбивство Росією 21 людини у селищі Ярова та очікує рішучої реакції.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив російську атаку по селищу Ярова.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після авіаудару РФ по Яровій закликав до жорстких санкцій проти Росії.