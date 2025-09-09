МИД Польши выразил соболезнования после удара России по Яровой

Министерство иностранных дел Польши опубликовало заявление с осуждением российского удара по поселку Яровая, в результате которого погиб 21 человек.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в аккаунте МИД Польши в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

В министерстве заявили, что российский налет на Яровую в Донецкой области был "преступный и циничный", поскольку он поразил невинных гражданских лиц, среди которых были люди, получавшие пенсии.

"Мы решительно осуждаем этот варварский акт. Выражаем самые искренние соболезнования семьям и близким жертв", – заявили в польском министерстве.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина информирует международных партнеров об убийстве Россией 21 человека в поселке Яровая и ожидает решительной реакции.

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил российскую атаку по поселку Яровая.

Глава МИД Чехии Ян Липавский после авиаудара РФ по Яровой призвал к жестким санкциям против России.