Радник Науседи: Литва шукає заміну скороченій військовій допомозі США

Литва веде переговори зі Сполученими Штатами щодо того, як замінити військову допомогу, яку Вашингтон планує скоротити.

Про це заявив у вівторок, 9 вересня, радник президента країни Девідас Матульоніс, пише LRT, передає "Європейська правда".

Матульоніс заявив, що Вільнюс не має наміру критикувати рішення США, але веде переговори з адміністрацією США про потенційні шляхи щодо заміни цієї підтримки.

"Я думаю, що ми обов'язково знайдемо відповідне рішення", – сказав він.

Матульоніс підкреслив, що цей крок США відображає більш широкий підхід адміністрації президента Дональда Трампа до скорочення зовнішньої підтримки в усьому світі, чи то військової, чи гуманітарної, чи іншої. Водночас він закликав не драматизувати це рішення.

"Для Литви це близько $60 млн на рік. Десять років тому це могло становити 10% нашого оборонного бюджету. Зараз це становить близько 1,5%", – сказав він та наголосив, що наразі Литва виглядає зовсім інакше, ніж 20 або 30 років тому.

"Наш оборонний бюджет є дійсно значним. Звичайно, було б добре, якби програма залишилася, але я відповідально заявляю: ми не повинні надто драматизувати ситуацію", – підсумував він.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявляв європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

За даними ЗМІ, європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.

Польща вважає, що стане останньою країною в Європі, яка зіткнеться зі скороченням присутності американських військ, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.

На початку вересня президент США Дональд Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська.