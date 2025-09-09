Советник Науседы: Литва ищет замену сокращенной военной помощи США

Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами относительно того, как заменить военную помощь, которую Вашингтон планирует сократить.

Об этом заявил во вторник, 9 сентября, советник президента страны Девидас Матульонис, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Матульонис заявил, что Вильнюс не намерен критиковать решение США, но ведет переговоры с администрацией США о потенциальных путях по замене этой поддержки.

"Я думаю, что мы обязательно найдем подходящее решение", – сказал он.

Матульонис подчеркнул, что этот шаг США отражает более широкий подход администрации президента Дональда Трампа к сокращению внешней поддержки во всем мире, будь то военной, или гуманитарной, или другой. В то же время он призвал не драматизировать это решение.

"Для Литвы это около $60 млн в год. Десять лет назад это могло составлять 10% нашего оборонного бюджета. Сейчас это составляет около 1,5%", – сказал он и подчеркнул, что сейчас Литва выглядит совсем иначе, чем 20 или 30 лет назад.

"Наш оборонный бюджет является действительно значительным. Конечно, было бы хорошо, если бы программа осталась, но я ответственно заявляю: мы не должны слишком драматизировать ситуацию", – подытожил он.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет продолжаться вечно.

По данным СМИ, европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.

Польша считает, что станет последней страной в Европе, которая столкнется с сокращением присутствия американских войск, если Вашингтон примет такое решение.

В начале сентября президент США Дональд Трамп сказал, что не намерен выводить из Польши американские войска.