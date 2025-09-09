У Будапешті уточнили, що Сійярто зустрінеться з Качкою, а не Сибігою

У Будапешті цього тижня заплановані переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та віцепремʼєром України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Як пише "Європейська правда", про це угорське МЗС повідомило в коментарі Telex.

Напередодні Сійярто анонсував зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою в Будапешті, але нині угорське зовнішньополітичне відомство уточнило, що Україну представлятиме не він.

"За наявною інформацією, український уряд врешті-решт делегував на переговори в Будапешті, які, як очікується, відбудуться в четвер, віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку", – йдеться у коментарі.

Сійярто анонсував зустріч із Сибігою незабаром після того, як міністр закордонних справ України закликав угорського колегу особисто поговорити замість суперечок у соцмережах.

В останні дні очільники МЗС України та Угорщини обмінялись гострими випадами через удари по нафтопроводу "Дружба" та перспективи членства Києва в ЄС.