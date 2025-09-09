В Будапеште уточнили, что Сийярто встретится с Качкой, а не Сибигой

В Будапеште на этой неделе запланированы переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и вице-премьером Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом венгерское МИД сообщило в комментарии Telex.

Накануне Сийярто анонсировал встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой в Будапеште, но сейчас венгерское внешнеполитическое ведомство уточнило, что Украину будет представлять не он.

"По имеющейся информации, украинское правительство в конце концов делегировало на переговоры в Будапеште, которые, как ожидается, состоятся в четверг, вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку", – говорится в комментарии.

Сьиярто анонсировал встречу с Сибигой вскоре после того, как министр иностранных дел Украины призвал венгерского коллегу лично поговорить вместо споров в соцсетях.

В последние дни главы МИД Украины и Венгрии обменялись острыми выпадами из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" и перспектив членства Киева в ЕС.