Новий премʼєр Франції розповів про завдання від Макрона

Себастьєн Лекорню, якого президент Франції Емманюель Макрон призначив головою уряду, сказав, що працюватиме над досягненням політичної стабільності у країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Лекорню сказав, що Макрон доручив йому сформувати уряд "із чітким напрямком діяльності: захист нашої незалежності та могутності, служіння французькому народу та політична й інституційна стабільність для єдності країни".

"Хочу подякувати йому за довіру, яку він висловив мені, призначивши мене прем'єр-міністром", – додав новий глава уряду Франції.

Він також відзначив "мужність" попередника Франсуа Байру, "яку він проявив, відстоюючи свої переконання до кінця".

39-річний Себастьєн Лекорню досі очолював Міністерство оборони Франції та вважається одним із близьких соратників Макрона.

Попередній голова уряду Франції Франсуа Байру у вівторок подав президенту заяву про відставку. Це сталось після того, як парламент прогнозовано провалила голосування за вотум довіри його уряду.

Усе про відставку уряду Франції та наслідки цього для України – у відеоблозі "ЄвроПравди".