Новый премьер Франции рассказал о задачах от Макрона

Себастьен Лекорню, которого президент Франции Эммануэль Макрон назначил главой правительства, сказал, что будет работать над достижением политической стабильности в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Лекорню сказал, что Макрон поручил ему сформировать правительство "с четким направлением деятельности: защита нашей независимости и могущества, служение французскому народу и политическая и институциональная стабильность для единства страны".

"Хочу поблагодарить его за доверие, которое он выразил мне, назначив меня премьер-министром", – добавил новый глава правительства Франции.

Он также отметил „мужество" предшественника Франсуа Байру, "которое он проявил, отстаивая свои убеждения до конца".

39-летний Себастьен Лекорню до сих пор возглавлял Министерство обороны Франции и считается одним из близких соратников Макрона.

Предыдущий глава правительства Франции Франсуа Байру во вторник подал президенту заявление об отставке. Это произошло после того, как парламент прогнозируемо провалил голосование за вотум доверия его правительству.

Все об отставке правительства Франции и последствиях этого для Украины – в видеоблоге "ЕвроПравды".