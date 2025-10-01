У Фінляндії кажуть, що готові до бажання РФ дестабілізувати Захід дронами

Фінляндія не піддасться на спроби дестабілізувати її та решту Європи за допомогою дронів та інших так званих "гібридних" атак.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у вівторок міністр оборони країни Антті Хякканен, його цитує Euractiv.

Випадки виявлення невідомих дронів над Норвегією і Данією у вересні, в тому числі над військовими об'єктами, призвели до закриття кількох аеропортів і викликали занепокоєння щодо безпеки та готовності Європи.

Європейські посадовці назвали польоти дронів гібридними атаками, маючи на увазі форму нетрадиційної війни.

Гельсінкі "підходить до ситуації дуже спокійно" у той час, як зростають спекуляції щодо того, що може статися далі, заявив міністр.

"Жодні безпілотники не можуть нас збентежити. Вони призначені для того, щоб викликати розгубленість, страх і соціальні заворушення", – сказав Хякканен.

Він підкреслив, що поки що немає "прямих доказів" того, що Росія несе відповідальність за появу безпілотників, але зазначив, що "Росія здійснює всілякі інші гібридні впливи".

"Ми готові до того, що Росія має певне бажання дестабілізувати Захід за допомогою таких дронів", – сказав Хякканен.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення направити до Данії контингент для протидії безпілотникам після низки інцидентів з невідомими дронами.

Також повідомляли, що Франція, Німеччина і Швеція відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.

Згодом Британія оголосила, що відправить у Данію засоби для протидії безпілотникам.

