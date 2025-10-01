В Финляндии заявляют, что готовы к попыткам РФ дестабилизировать Запад дронами

Финляндия не поддастся на попытки дестабилизировать ее и остальную Европу с помощью дронов и других так называемых "гибридных" атак.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил во вторник министр обороны страны Антти Хякканен, его цитирует Euractiv.

Случаи обнаружения неизвестных дронов над Норвегией и Данией в сентябре, в том числе над военными объектами, привели к закрытию нескольких аэропортов и вызвали обеспокоенность по поводу безопасности и готовности Европы.

Европейские чиновники назвали полеты дронов гибридными атаками, имея в виду форму нетрадиционной войны.

Хельсинки "подходит к ситуации очень спокойно", в то время как растут спекуляции о том, что может произойти дальше, заявил министр.

"Никакие беспилотники не могут нас смутить. Они предназначены для того, чтобы вызвать растерянность, страх и социальные беспорядки", – сказал Хякканен.

Он подчеркнул, что пока нет "прямых доказательств" того, что Россия несет ответственность за появление беспилотников, но отметил, что "Россия осуществляет всевозможные другие гибридные влияния".

"Мы готовы к тому, что Россия имеет определенное желание дестабилизировать Запад с помощью таких дронов", – сказал Хякканен.

Напомним, Финляндия приняла решение направить в Данию контингент для противодействия беспилотникам после ряда инцидентов с неизвестными дронами.

Также сообщалось, что Франция, Германия и Швеция отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.

Впоследствии Великобритания объявила, что отправит в Данию средства для противодействия беспилотникам.

