Мелони призывает остановить флотилию помощи Газе ради плана Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к остановке флотилии помощи Газе, чтобы не ставить под угрозу план президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Морская флотилия имеет целью прорвать морскую блокаду Израилем палестинской территории и доставить помощь ее жителям, которые, по словам ООН, страдают от глобального голода.

Но Мелони, чье правительство отправило фрегат для защиты флотилии, предупредила, что возможная конфронтация флотилии с Израилем может нарушить нынешний "хрупкий баланс", который мог бы привести к миру на основе плана, предложенного Трампом. Многие были бы рады сорвать этот план, заявила Мелони.

"Я боюсь, что попытка флотилии нарушить израильскую морскую блокаду может стать поводом для этого. Также по этой причине я считаю, что флотилия должна сейчас остановиться", – добавила она.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущего этой территории.

Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.

Лидеры ЕС одобрительно отреагировали на предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по прекращению войны в Газе.