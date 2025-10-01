СМИ: Мерц отложил решение Германии о санкциях против Израиля

Канцлер Германии Фридрих Мерц отложил принятие решения о позиции его правительства в отношении предложений ЕС ввести санкции против Израиля.

Об этом изданию Politico сообщил высокопоставленный чиновник правительства Германии, пишет "Европейская правда".

В начале этого месяца Мерц заявлял, что представит общую позицию своей коалиции по предложению Еврокомиссии ограничить торговые отношения с Израилем и ввести санкции против высокопоставленных чиновников Израиля на саммите лидеров ЕС в Копенгагене в среду.

Но сейчас, по словам чиновника, определение окончательной позиции по возможным санкциям на саммите было бы нецелесообразным ввиду быстрого развития событий. А именно – предварительное соглашение, достигнутое в понедельник президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по 20-пунктному мирному плану администрации Трампа для Газы.

Коалиционное правительство Мерца до сих пор не смогло согласовать общую позицию по предложению ЕС о санкциях против Израиля. Политики из СДПГ в целом поддерживают инициативу Еврокомиссии, тогда как члены консервативного альянса Мерца выступают против.

Мирный план Трампа фактически может снять напряжение с коалиции Мерца на фоне этих разногласий. Признаков того, что коалиция выработала общую позицию по санкциям против Израиля до объявления Трампа и Нетаньяху в понедельник, не было.

Во вторник ранее Мерц назвал мирный план Трампа для Газы лучшим шансом на завершение войны в Газе.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепфуль объявил, что отправится на Ближний Восток в выходные, где планирует встретиться с израильскими чиновниками.

Принятие предложений Еврокомиссии по санкциям будет зависеть от поддержки Германии. Частичная приостановка торговых положений Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль потребует квалифицированного большинства среди правительств стран ЕС. Наложение санкций на израильских министров потребует единогласного голосования.

Недавно Европейская комиссия предложила приостановить торговое соглашение, касающееся около 5,8 млрд евро израильского экспорта, из-за войны в секторе Газа.