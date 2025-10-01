В Польше подростки заманили в ловушку украинца и совершили самосуд над ним

Полицейские из Вроцлава проводят расследование инцидента, произошедшего в сентябре, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца в ловушку, а затем жестоко избила и унизила его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила польская полиция.

Как установили следователи, молодые люди создали в социальных сетях фальшивый профиль, выдавая себя за 16-летнюю девушку, якобы заинтересованную в сексуальных контактах. Таким образом они наладили контакт с 23-летним мужчиной, а затем договорились с ним о встрече.

Когда мужчина появился в оговоренном месте, вместо свидания его ждала группа агрессивных подростков.

Злоумышленники не только напали на мужчину, но и побрили ему голову и нарисовали на лице символы нацистского характера. Весь инцидент был записан на видео с целью дополнительного унижения мужчины.

Полицейские утверждают, что подростки совершили самосуд, однако не указывают, в чем, по мнению злоумышленников, заключалась вина украинца.

"Мы говорим об избиении, а на фоне этого также появляются тревожные идеологические мотивы. Такие действия являются серьезным преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона", – подчеркивают вроцлавские правоохранители.

Часть лиц, участвовавших в нападении, еще не достигли 18-летнего возраста, поэтому делом также занимается семейный суд. Сейчас проводятся мероприятия с целью установления точного участия каждого из подростков в жестоком инциденте.

