В Польше подростки заманили в ловушку украинца и совершили самосуд над ним
Новости — Среда, 1 октября 2025, 12:45 —
Полицейские из Вроцлава проводят расследование инцидента, произошедшего в сентябре, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца в ловушку, а затем жестоко избила и унизила его.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила польская полиция.
Как установили следователи, молодые люди создали в социальных сетях фальшивый профиль, выдавая себя за 16-летнюю девушку, якобы заинтересованную в сексуальных контактах. Таким образом они наладили контакт с 23-летним мужчиной, а затем договорились с ним о встрече.
Когда мужчина появился в оговоренном месте, вместо свидания его ждала группа агрессивных подростков.
Злоумышленники не только напали на мужчину, но и побрили ему голову и нарисовали на лице символы нацистского характера. Весь инцидент был записан на видео с целью дополнительного унижения мужчины.
Полицейские утверждают, что подростки совершили самосуд, однако не указывают, в чем, по мнению злоумышленников, заключалась вина украинца.
"Мы говорим об избиении, а на фоне этого также появляются тревожные идеологические мотивы. Такие действия являются серьезным преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона", – подчеркивают вроцлавские правоохранители.
Часть лиц, участвовавших в нападении, еще не достигли 18-летнего возраста, поэтому делом также занимается семейный суд. Сейчас проводятся мероприятия с целью установления точного участия каждого из подростков в жестоком инциденте.
Напомним, в августе в Польше взяли под стражу сроком на три месяца украинцев, подозреваемых в вандализме в отношении памятников на территории страны.
На днях из Польши депортировали украинского машиниста, который пьяным управлял поездом с 200 людьми.