Додік усе ж відрядить свого кандидата на вибори президента Республіки Сербської

Позбавлений мандата президента Республіки Сербської Мілорад Додік, попри попередні обіцянки, усе ж схвалив призначення кандидата від своєї партії на вибори очільника країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Виступаючи в Росії на економічному форумі, Додік підтвердив, що кандидатом від його Альянсу незалежних соціал-демократів (SNSD) на виборах президента РС буде Сініша Каран – один з його найближчих соратників.

"Ми запропонуємо це нашим партнерам по коаліції, і нашим кандидатом буде міністр наукового і технологічного розвитку та вищої освіти Республіки Сербської Сініша Каран. Ми повинні дійти згоди з цього питання", – сказав Додік.

Каран протягом шести років обіймав посаду міністра внутрішніх справ Республіки Сербської, а нещодавно був незаконно призначений Додіком уже після позбавлення мандата на чинну посаду міністра науки і вищої освіти.

Крім того, США наклали на Карана санкції за підрив Дейтонських мирних угод 1995 року, які поклали край війні в Боснії.

Республіка Сербська не має президента з серпня, коли було підтверджено вирок Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Центрвиборчком Боснії і Герцеговини призначив дострокові вибори президента РС на 23 листопада.

