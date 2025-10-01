Додик все же отправит своего кандидата на выборы президента Республики Сербской

Лишенный мандата президента Республики Сербской Милорад Додик, несмотря на предыдущие обещания, все же одобрил назначение кандидата от своей партии на выборы главы страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Выступая в России на экономическом форуме, Додик подтвердил, что кандидатом от его Альянса независимых социал-демократов (SNSD) на выборах президента РС будет Синиша Каран – один из его ближайших соратников.

"Мы предложим это нашим партнерам по коалиции, и нашим кандидатом будет министр научного и технологического развития и высшего образования Республики Сербской Синиша Каран. Мы должны прийти к согласию по этому вопросу", – сказал Додик.

Каран в течение шести лет занимал должность министра внутренних дел Республики Сербской, а недавно был незаконно назначен Додиком уже после лишения мандата на действующую должность министра науки и высшего образования.

Кроме того, США наложили на Карана санкции за подрыв Дейтонских мирных соглашений 1995 года, которые положили конец войне в Боснии.

Республика Сербская не имеет президента с августа, когда был подтвержден приговор Додику за неповиновение решению высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Центризбирком Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента РС на 23 ноября.

