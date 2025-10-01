Київ звернеться до європейських регуляторів через блокування українських ЗМІ в Угорщині

Україна готує звернення до європейських регуляторів ЗМІ у звʼязку з блокуванням Угорщиною доступу до низки українських сайтів, серед яких є і "Європейська правда".

Як пише "Європейська правда", про це в середу повідомила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України.

Нацрада звернула увагу, що Угорщина заблокувала українські ЗМІ "не для захисту від воєнної пропаганди, а як реакцію на критичну журналістику щодо недержавних структур".

"Український медіарегулятор закликає європейську регуляторську спільноту чітко артикулювати різницю між захистом від пропаганди держави-агресора та політичною цензурою. Також Національна рада готує лист-звернення до голови Європейської платформи регуляторних органів (EPRA) пані Стефані Комі", – йдеться в повідомленні.

Також Нацрада додала, що звертається до міжнародних інституцій "з проханням оцінити ситуацію з позицій захисту права громадян на доступ до різноманітних джерел інформації".

Нагадаємо, у середині вересня Україна заборонила кілька іноземних видань, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

29 вересня в Угорщині оголосили про нібито дзеркальні заходи проти низки українських новинних порталів, під заборону потрапили у тому числі "ЄвроПравда" та "Українська правда".

В МЗС України, коментуючи рішення угорського уряду заблокувати доступ до низки українських медіа, наголосили, що йдеться про блокування доступу угорців до журналістики, заснованої на фактах.

30 вересня угорські провайдери зв’язку почали закривати доступ до українських медіаресурсів, які уряд вирішив заборонити.