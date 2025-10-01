Киев обратится к европейским регуляторам из-за блокировки украинских СМИ в Венгрии

Украина готовит обращение к европейским регуляторам СМИ в связи с блокированием Венгрией доступа к ряду украинских сайтов, среди которых есть и "Европейская правда".

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Нацсовет обратил внимание, что Венгрия заблокировала украинские СМИ "не для защиты от военной пропаганды, а как реакцию на критическую журналистику в отношении негосударственных структур".

"Украинский медиарегулятор призывает европейское регуляторское сообщество четко артикулировать разницу между защитой от пропаганды государства-агрессора и политической цензурой. Также Национальный совет готовит письмо-обращение к председателю Европейской платформы регуляторных органов (EPRA) госпоже Стефани Коми", – говорится в сообщении.

Также Нацсовет добавил, что обращается к международным институтам "с просьбой оценить ситуацию с позиций защиты права граждан на доступ к различным источникам информации".

Напомним, в середине сентября Украина запретила несколько иностранных изданий, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.

29 сентября в Венгрии объявили о якобы зеркальных мерах против ряда украинских новостных порталов, под запрет попали в том числе "ЕвроПравда" и "Украинская правда".

В МИД Украины, комментируя решение венгерского правительства заблокировать доступ к ряду украинских медиа, отметили, что речь идет о блокировании доступа венгров к журналистике, основанной на фактах.

30 сентября венгерские провайдеры связи начали закрывать доступ к украинским медиаресурсам, которые правительство решило запретить.