Сибига потроллил Орбана за последние заявления и предложил Венгрии выйти из ООН

Министр иностранных дел Андрей Сибига намекнул, что Венгрия может выйти из ряда международных организаций, если ей так не нравится быть в них вместе с Украиной.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Министр реагировал на заявления венгерского премьера Виктора Орбана, который сказал, что Венгрия не хочет принадлежать к интеграционным форматам вместе с Украиной.

"Существует много интеграционных форматов, к которым венгры и украинцы уже принадлежат вместе.ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, CEI, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, FAO и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли?", – спросил он.

Как сообщалось, Виктор Орбан считает, что Украина не является суверенным государством, ведь за ее счета платят государства Европейского Союза.

Орбан уже не впервые говорит, что Украина – не суверенное государство. В частности, он заявил это, комментируя факт нарушения воздушного пространства Украины венгерскими дронами.

Как сообщала "Европейская правда", после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вторжении венгерского дрона-разведчика на нашу территорию, в МИД Венгрии сказали, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

Однако глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского дрона-разведчика, и опубликовал его маршрут"для слепых венгерских чиновников".

Венгерский министр иностранных дел отреагировал утверждением, что это фейк и Украина так "дискредитирует себя".