Макрон примет лидеров партий на фоне необходимости избрать нового премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил в Елисейский дворец лидеров всех партий, кроме ультралевой "Непокоренной Франции" и ультраправого "Национального объединения".

Об этом сообщает BFMTV, информирует "Европейская правда".

По данным канала, секретарь партии "Возрождение" Габриэль Атталь, Марин Тонделье из партии "Экологисты", Брюно Ретайо от "Республиканцев" и Оливье Фор от социалистов в четверг вечером получили приглашение в Елисейский дворец на встречу с Макроном.

Как указано, она состоится в эту пятницу в 14:30 по местному времени.

При этом ультраправые и ультралевые на встречу с Макроном приглашены не были.

Напомним, в среду французский премьер Себастьен Лекорню, который уходит в отставку, также сказал, что Макрон должен назначить нового главу правительства "в течение ближайших 48 часов".

Таким образом, если судить по словам Лекорню, Макрон не намерен распускать парламент или уходить в отставку – как его призвали другие политические силы.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Себастьен Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку.

