Сійярто: угорська MOL збільшить постачання до Сербії після санкцій США

Угорська нафтова компанія MOL збільшить постачання до Сербії після набрання чинності санкцій США щодо сербської енергетичної компанії NIS.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, його цитує Tanjug.

"Оскільки MOL відіграє важливу роль у постачанні сирої нафти та палива до Сербії, наші сербські друзі можуть розраховувати на збільшення поставок від MOL", – заявив Сійярто.

За його словами, це збільшення не зможе повністю замінити відсутність постачання з Хорватії.

9 жовтня хорватська компанія з транспортування сирої нафти JANAF повідомила, що більше не зможе постачати нафту сербській NIS, щодо якої почали діяти санкції США.

Сербська енергетична компанія NIS повідомила 9 жовтня, що не змогла отримати від США чергове відтермінування санкцій.

На цьому тлі сербський президент Александар Вучич сказав, що обмеження "торкнеться кожного громадянина" і що він веде переговори з Росією з цього питання.

У США запевняють, що метою санкцій проти енергокомпанії NIS є Росія, а не Сербія.

44,9% акцій NIS належать російській компанії "Газпром нефть", ще близько 11,3% – інвестиційному підрозділу "Газпрому". Уряд Сербії володіє 29,9% акцій компанії.