Сийярто: венгерская MOL увеличит поставки в Сербию после санкций США

Венгерская нефтяная компания MOL увеличит поставки в Сербию после вступления в силу санкций США в отношении сербской энергетической компании NIS.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует Tanjug.

"Поскольку MOL играет важную роль в поставках сырой нефти и топлива в Сербию, наши сербские друзья могут рассчитывать на увеличение поставок от MOL", – заявил Сийярто.

По его словам, это увеличение не сможет полностью заменить отсутствие поставок из Хорватии.

9 октября хорватская компания по транспортировке сырой нефти JANAF сообщила, что больше не сможет поставлять нефть сербской NIS, в отношении которой начали действовать санкции США.

Сербская энергетическая компания NIS сообщила 9 октября, что не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

На этом фоне сербский президент Александар Вучич сказал, что ограничения "коснутся каждого гражданина" и что он ведет переговоры с Россией по этому вопросу.

В США уверяют, что целью санкций против энергокомпании NIS является Россия, а не Сербия.

44,9% акций NIS принадлежат российской компании "Газпром нефть", еще около 11,3% – инвестиционному подразделению "Газпрома". Правительство Сербии владеет 29,9% акций компании.