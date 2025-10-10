Нобелевская премия мира досталась не Трампу

Нобелевская премия мира за 2025 год, особое внимание к которой было приковано из-за желания президента США ее получить, досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэлы.

Об этом в пятницу объявил председатель Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднесс, сообщает "Европейская правда".

Мария Корина Мачадо удостоена Нобелевской премии мира за то, что является одним из "выдающихся примеров" мужества в Латинской Америке за последние годы.

Объявляя победителя, Ватне Фриднесс сказал, что награда присуждается "смелому и преданному борцу за мир – женщине, которая поддерживает пламя демократии среди все большей темноты".

"Лауреат премии мира Мария Корина Мачадо продемонстрировала, что инструменты демократии являются также инструментами мира. Она олицетворяет надежду на другое будущее, в котором защищаются основные права граждан и слышны их голоса", – заявил Нобелевский комитет в соцсети Х.

Как сообщалось, норвежские политики готовятся к непредсказуемым последствиям для отношений страны с США, если американский президент Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира, которую он так хочет.

Как известно, Трамп неоднократно говорил, что благодаря ему в мире удалось положить конец нескольким вооруженным конфликтам, и намекал, что заслуживает Нобелевскую премию мира.

Ранее сообщалось, что в июле президент США неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также свое стремление получить Нобелевскую премию мира.