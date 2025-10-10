Премьер-министр Литвы осудила главу "Зари Ниману" за антисемитские заявления

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене возмутилась заявлениями своего партнера по коалиции, председателя партии "ЗаряНиману" Ремигиюса Жемайтайтиса, который начал искать еврейские корни Арунаса Гелунаса, директора Литовского национального музея искусств.

Ее слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

После того, как Жемайтайтис начал искать еврейские корни Гелунаса, Ругинене заявила, что она возмущена заявлениями своего партнера по коалиции и осудила их.

"Я возмущена этими заявлениями Жемайтайтиса и осуждаю их. Этому нет ни рационального, ни иррационального объяснения", – заявила она.

На вопрос о заявлении президента Гитанаса Науседы о том, что он не одобрит ни одного кандидата на пост министра культуры, предложенного партией "Заря Ниману", Ругинене ответила, что сейчас не намерена спешить с представлением нового кандидата, поскольку Раминта Поповиене, министр образования, науки и спорта, в настоящее время исполняет обязанности министра.

В последнее время вокруг "Зари Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры. Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

В разных городах и городках Литвы состоялась предупредительная забастовочная акция. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель партии "Заря Немана".

Политсила, чей лидер ранее отличился антисемитскими и антиукраинскими заявлениями, до сих пор официально не номинировала нового главу Министерства культуры.