У Молдові притягнуть до відповідальності священників за агітацію перед виборами

Поліція Молдови зареєструвала шість випадків залучення представників церкви або інших її елементів до передвиборчої кампанії на користь деяких політичних партій.

Як пише "Європейська правда", про це Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив на запит TVR Moldova.

Молдовські правоохоронці повідомили, що зафіксували участь священників в агітації у період з 14 липня по 28 вересня 2025 року – дня парламентських виборів.

Справи порушили за статтею про заборонену передвиборчу агітацію. Тим, хто допустив такі правопорушення, загрожує штраф у розмірі 3500 леїв (207,5 долара).

У поліції Молдови не уточнили, про яких саме священників йдеться, але у Центральній виборчій комісії раніше говорили, що це представники православної церкви Російського патріархату.

Агентство Reuters напередодні виборів опублікувало великий матеріал про те, як православних священників з Молдови запрошували до Росії та намагались залучати до системної пропаганди в інтересах Москви.

Поліція Молдови раніше повідомляла, що виявила в церкві міста Хинчешти склад передвиборчих друкованих матеріалів, що містять образливі висловлювання на адресу держустанов, а також заклики до ненависті на релігійному ґрунті.