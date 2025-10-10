В Молдове привлекут к ответственности священников за агитацию перед выборами

Полиция Молдовы зарегистрировала шесть случаев привлечения представителей церкви или других ее элементов к предвыборной кампании в пользу некоторых политических партий.

Как пишет "Европейская правда", об этом Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил по запросу TVR Moldova.

Молдавские правоохранители сообщили, что зафиксировали участие священников в агитации в период с 14 июля по 28 сентября 2025 года – дня парламентских выборов.

Дела возбудили по статье о запрещенной предвыборной агитации. Тем, кто допустил такие правонарушения, грозит штраф в размере 3500 леев (207,5 доллара).

В полиции Молдовы не уточнили, о каких именно священниках идет речь, но в Центральной избирательной комиссии ранее говорили, что это представители православной церкви Русского патриархата.

Агентство Reuters накануне выборов опубликовало большой материал о том, как православных священников из Молдовы приглашали в Россию и пытались вовлечь в системную пропаганду в интересах Москвы.

Полиция Молдовы ранее сообщала, что обнаружила в церкви города Хинчешты склад предвыборных печатных материалов, содержащих оскорбительные высказывания в адрес госучреждений, а также призывы к ненависти на религиозной почве.