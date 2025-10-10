Мелания Трамп говорит, что общается с Путиным по поводу похищенных украинских детей

Первая леди США Мелания Трамп в пятницу заявила, что имеет "открытый канал общения" с хозяином Кремля Владимиром Путиным по поводу детей, пострадавших от российско-украинской войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Во время короткой речи в Белом доме Мелания Трамп сказала, что Путин ответил на ее письмо о судьбе детей из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

"Он ответил письменно, выразив готовность напрямую сотрудничать со мной и предоставив подробную информацию об украинских детях, проживающих в России", – сказала она.

Первая леди добавила, что ее представитель напрямую сотрудничает с окружением Путина над воссоединением детей, разлученных со своими семьями.

"Мы договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных в эту войну. К тому же, за последние 24 часа к своим семьям вернулись восемь детей", – добавила Мелания Трамп.

По ее словам, также ведется работа по воссоединению большего количества детей в ближайшем будущем.

Мелания Трамп написала "письмо мира" Путину, в котором сказала ему, что "настало время". Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

Напомним, именно из-за принудительного перемещения детей с оккупированных территорий Украины Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина.