В Чехии партнеры по будущей коалиции договорились о распределении министерств

Лидеры чешских партий ANO, "Автомобилисты" и SPD, которые ведут переговоры о формировании коалиции, в пятницу согласовали распределение министерских портфелей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Договоренность предусматривает, что движение ANO Андрея Бабиша получит девять министерств, правые "Автомобилисты" – четыре, а ультраправые SPD – три.

Среди прочего, "Автомобилистам" достанутся Министерства иностранных дел, культуры, охраны окружающей среды и новосозданное Министерство спорта и профилактики.

Партия SPD должна получить Министерства обороны, сельского хозяйства и транспорта.

Остальные министерские посты останутся за ANO. Это, в частности, министры промышленности и торговли, финансов, здравоохранения, труда и социальных дел, образования, юстиции, местного развития и внутренних дел.

Также ожидается, что представитель ANO займет пост премьер-министра – скорее всего, это будет лидер движения Андрей Бабиш.

Лидер партии ANO Андрей Бабиш, которая победила на парламентских выборах в Чехии, сказал, что рассчитывает завершить переговоры о формировании коалиции до начала ноября.

Ранее президент Чехии Петр Павел дал понять, что не поддерживает вхождение в правительство SPD, известной евроскептической и антинатовской риторикой, а также призывами прекратить помощь Украине.

Подробнее читайте в статье Неприятно, но не катастрофа: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии.