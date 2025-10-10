Данія інвестує понад $4 млрд в оборону Арктики – включно з Гренландією

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у пʼятницю оголосив про додаткове фінансування для зміцнення оборони в Арктичному регіоні, зокрема на Гренландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Поульсена, Данія інвестує 27,4 мільярда крон (4,26 мільярда доларів) у посилення своєї військової присутності в Арктиці.

Інвестиції будуть спрямовані в Гренландію та Фарерські острови та передбачають на фінансування двох нових арктичних кораблів на додаток до трьох раніше узгоджених суден, морського патрульного літака, криголамів, вдосконалених радіолокаційних систем та дронів.

Глава данського Міноборони додав, що в столиці Гренландії – Нууку – буде створено новий військовий штаб.

Додатково Данія планує придбати 16 винищувачів F-35.

"Це інвестиції, які необхідні в складні часи, коли, на жаль, на європейській землі знову спалахнула війна", – сказав Поульсен журналістам у пʼятницю.

Данія, хоча і відповідає за безпеку та оборону Гренландії, має обмежені військові сили на острові, зокрема застарілі інспекційні судна та патрулі на собачих упряжках.

Дискусія про оборону Гренландії розгорілась із новою силою після того, як президент США Дональд Трамп публічно висловив бажання придбати острів.