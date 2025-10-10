Дания инвестирует более $4 млрд в оборону Арктики – включая Гренландию

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен в пятницу объявил о дополнительном финансировании для укрепления обороны в Арктическом регионе, в частности в Гренландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Поульсена, Дания инвестирует 27,4 миллиарда крон (4,26 миллиарда долларов) в усиление своего военного присутствия в Арктике.

Инвестиции будут направлены в Гренландию и Фарерские острова и предусматривают финансирование двух новых арктических кораблей в дополнение к трем ранее согласованным судам, морскому патрульному самолету, ледоколам, усовершенствованным радиолокационным системам и дронам.

Глава датского Минобороны добавил, что в столице Гренландии – Нууку – будет создан новый военный штаб.

Дополнительно Дания планирует приобрести 16 истребителей F-35.

"Это инвестиции, которые необходимы в сложные времена, когда, к сожалению, на европейской земле снова разгорелась война", – сказал Поульсен журналистам в пятницу.

Дания, хотя и отвечает за безопасность и оборону Гренландии, имеет ограниченные военные силы на острове, в частности устаревшие инспекционные суда и патрули на собачьих упряжках.

Дискуссия об обороне Гренландии разгорелась с новой силой после того, как президент США Дональд Трамп публично выразил желание приобрести остров.