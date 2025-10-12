Вучич розчарований пропозицією Росії щодо постачання газу

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він розчарований рішенням Росії після місяців переговорів запропонувати лише короткострокову угоду про постачання газу, яка діятиме до кінця року.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав виданню Informer.

Вучич прагнув укласти трирічний контракт з "Газпромом" після двох зустрічей цього року з лідером Росії Владіміром Путіним. Він підтвердив, що росіяни запропонували газову угоду до кінця цього року, хоча він очікував домовленості щонайменше до травня 2026 року.

"Вони запропонували нам газовий контракт до Нового року, і я сказав, що це дуже невтішна новина для нас", – сказав Вучич.

Він припустив, що зволікання пов'язані з санкціями США проти нафтопереробної компанії NIS, які набули чинності на початку цього місяця після закінчення терміну дії кількох тимчасових винятків.

Він відкинув припущення, що Белград може націоналізувати NIS, яка контролюється російською компанією "Газпром нефть", щоб обійти санкції.

"Вони хочуть сказати нам, що якщо ви почнете націоналізувати NIS чи щось інше, ми можемо відключити газ 31 грудня. Це поганий сигнал для мене в усіх сенсах", – сказав Вучич.

Президент Сербії зазначив, що санкції США могли бути зняті лише за умови його підтвердження націоналізації NIS.

"Американці сказали мені… просто скажіть нам усно, що NIS буде націоналізовано, і жодних санкцій не буде. Я сказав, що це для мене неприйнятно, ми не любимо красти чуже майно", – сказав Вучич.

Сербська енергетична компанія NIS повідомила 9 жовтня, що не змогла отримати від США чергове відтермінування санкцій.

На цьому тлі сербський президент Александар Вучич сказав, що обмеження "торкнеться кожного громадянина" і що він веде переговори з Росією з цього питання.

У США запевняють, що метою санкцій проти енергокомпанії NIS є Росія, а не Сербія.