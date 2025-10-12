Вучич разочарован предложением России по поставкам газа

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он разочарован решением России после месяцев переговоров предложить только краткосрочное соглашение о поставках газа, которое будет действовать до конца года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал изданию Informer.

Вучич стремился заключить трехлетний контракт с "Газпромом" после двух встреч в этом году с лидером России Владимиром Путиным. Он подтвердил, что россияне предложили газовое соглашение до конца этого года, хотя он ожидал договоренности как минимум до мая 2026 года.

"Они предложили нам газовый контракт до Нового года, и я сказал, что это очень неутешительная новость для нас", – сказал Вучич.

Он предположил, что проволочки связаны с санкциями США против нефтеперерабатывающей компании NIS, которые вступили в силу в начале этого месяца после истечения срока действия нескольких временных исключений.

Он отверг предположение, что Белград может национализировать NIS, которая контролируется российской компанией "Газпром нефть", чтобы обойти санкции.

"Они хотят сказать нам, что если вы начнете национализировать NIS или что-то еще, мы можем отключить газ 31 декабря. Это плохой сигнал для меня во всех смыслах", – сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что санкции США могли быть сняты только при условии его подтверждения национализации NIS.

"Американцы сказали мне... просто скажите нам устно, что NIS будет национализирована, и никаких санкций не будет. Я сказал, что это для меня неприемлемо, мы не любим воровать чужое имущество", – сказал Вучич.

Сербская энергетическая компания NIS сообщила 9 октября, что не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

На этом фоне сербский президент Александар Вучич сказал, что ограничения "коснутся каждого гражданина" и что он ведет переговоры с Россией по этому вопросу.

В США уверяют, что целью санкций против энергокомпании NIS является Россия, а не Сербия.