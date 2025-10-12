Стармер примет участие в Египте в мирном саммите по Газе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет участие в международном саммите в Египте в понедельник, где будет подписан мирный план для Газы.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, сообщили на Даунинг-стрит.

Стармер выразит "особое уважение" в Шарм-эль-Шейху президенту США Дональду Трампу, заявили на Даунинг-стрит.

Там добавили, что на понедельничном саммите состоится "церемония подписания" мирного плана, "что станет историческим поворотом для региона после двух лет конфликта и кровопролития".

Кир поблагодарит Египет, Катар и Турцию за то, что "привели нас к этому моменту", а также Трампа, после чего призовет к дальнейшей координации усилий для обеспечения "быстрого прогресса в направлении второй фазы" перемирия.

Перемирие в Газе вступило в силу в пятницу утром после того, как Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу соглашения о перемирии и возвращении заложников. Следующие фазы соглашения еще предстоит согласовать.

Президент США в понедельник возглавит саммит вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в котором примут участие лидеры более 20 стран.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отправится в Египет для участия в саммите.