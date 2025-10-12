Укр Рус Eng

На пропалестинских акциях в Берне в столкновениях пострадали 18 полицейских

Новости — Воскресенье, 12 октября 2025, 19:50 — Кристина Бондарева

В швейцарском Берне 18 полицейских получили ранения во время пропалестинской акции протеста в субботу – несанкционированная демонстрация переросла в серьезные беспорядки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swiss Info.

Четверо полицейских были доставлены в больницу для медицинского осмотра, сообщила полиция. Считается, что их защитное снаряжение предотвратило более серьезные травмы.

По словам полицейских, протестующие неоднократно пытались прорвать полицейские баррикады.

Полиция заявила, что на них напали со строительными инструментами, мебелью, камнями, огнетушителями, фейерверками и лазерными указками. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

В общей сложности 536 человек были допрошены в полицейских участках, после чего их отпустили. Один из задержанных уже находился в розыске по ордеру на арест.

Полиция заявляет, что некоторым из задержанных все еще могут быть предъявлены обвинения.

Напомним, в Нидерландах в ночь на 8 октября полиция задержала группу пропалестинских активистов, которые пытались занять здание в кампусе университета Радбауд.

5 октября восемь человек были задержаны и 20 полицейских получили ранения в результате столкновений между пропалестинскими протестующими и полицией в Барселоне.

