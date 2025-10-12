На пропалестинских акциях в Берне в столкновениях пострадали 18 полицейских

В швейцарском Берне 18 полицейских получили ранения во время пропалестинской акции протеста в субботу – несанкционированная демонстрация переросла в серьезные беспорядки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swiss Info.

Четверо полицейских были доставлены в больницу для медицинского осмотра, сообщила полиция. Считается, что их защитное снаряжение предотвратило более серьезные травмы.

По словам полицейских, протестующие неоднократно пытались прорвать полицейские баррикады.

Bern: Krawalle bei "nationaler" #Palästina-Demonstration. Teils Vermummte greifen Polizei mit Feuerwerk an. Polizei setzt Wasserwerfer, Gummigeschosse und Tränengas ein. Zur nicht bewilligten #Demo aufgerufen haben zahlreiche Gruppierungen, darunter auch die linksextreme #Antifa. pic.twitter.com/f26TdN0YR2 – LIVE1 (@LIVE1TV) October 11, 2025

Полиция заявила, что на них напали со строительными инструментами, мебелью, камнями, огнетушителями, фейерверками и лазерными указками. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

В общей сложности 536 человек были допрошены в полицейских участках, после чего их отпустили. Один из задержанных уже находился в розыске по ордеру на арест.

Полиция заявляет, что некоторым из задержанных все еще могут быть предъявлены обвинения.

Напомним, в Нидерландах в ночь на 8 октября полиция задержала группу пропалестинских активистов, которые пытались занять здание в кампусе университета Радбауд.

5 октября восемь человек были задержаны и 20 полицейских получили ранения в результате столкновений между пропалестинскими протестующими и полицией в Барселоне.