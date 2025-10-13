Мощный шторм вызвал наводнение на юге Каталонии и в Валенсии

В воскресенье, 12 октября, сильный шторм "Алиса" обрушился на Каталонию и Валенсийскую автономную область, вызвав масштабные наводнения, перебои в транспортном движении и эвакуацию сотен людей.

Об этом пишет El Mundo, передает "Европейская правда".

Больше всего пострадали районы юга Таррагоны – Монтсия, Баш-Эбре, Рибера-д'Эбре, Баш-Камп и Терра-Альта, где правительство Каталонии объявило чрезвычайное положение.

Из-за затопления дорог и мостов Красный Крест оказывает помощь около 500 пострадавшим, размещенным в муниципальных зданиях региона Монтсия.

Им раздали 450 одеял, 150 матрасов и две тысячи литров воды. Более 200 человек ночевали в спортзале в городе Ампоста, куда их эвакуировали после пробок на автомагистрали.

По словам министра внутренних дел Каталонии Нурии Парлон, школы в пяти районах останутся закрытыми, а граждан призвали работать удаленно и не покидать дома без необходимости. Президент правительства Каталонии Сальвадор Илла провел экстренное заседание Комитета гражданской защиты CECAT.

PRECAUCIÓN 🌊

Reportan situación muy complicada en Godall, provincia de Tarragona, Cataluña, España 🇪🇸

Lluvias torrenciales en Godall, originan graves inundaciones y peligrosos torrentes de agua.

Octubre 12 de 2025

Vía @WeatherMonitors pic.twitter.com/cala7QCGK2 – Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 12, 2025

В течение суток в регионе Монтсиа выпало более 270 литров осадков на квадратный метр, большинство – за полтора часа.

Отмечается, что в городе Мас-де-Барберанс зафиксировано рекордные 271,9 литра. Мощные потоки смывали автомобили и контейнеры, подтапливали улицы в городах Ла-Рапита, Санта-Барбара и Годалл.

Шторм парализовал движение поездов на Средиземноморском коридоре между Барселоной и Валенсией, а также вызвал перебои с электроснабжением в Кастельоне после удара молнии.

В Валенсии зафиксировали до 300 литров осадков, а на островах Колумбретес – более 325 литров, что стало рекордом сезона.

На Балеарских островах за сутки выпало до 70 литров осадков, в частности на Ибице и Форментере. На помощь направлено 150 военных Военной аварийной службы и десятки единиц техники.

¡Situación muy complicada en puntos del área mediterránea! Tremendas imágenes que llegan desde el entorno del Delta del Ebro. #Tormenta estática en la zona, con picos de intensidad torrencial. Esta tarde (12/10/2025), riada en #Godall (#Tarragona). Vídeo vía @volcaholic1. pic.twitter.com/anRXwVMURR – MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 12, 2025

По состоянию на понедельник, 13 октября, фиксируется постепенное ослабление шторма "Алиса", однако предупреждают о новой холодной волне, которая движется с Атлантики и может снова вызвать сильные дожди в средиземноморском регионе Испании.

Прошлым осенью от катастрофических наводнений пострадал восток Испании, в частности Валенсия. В результате стихийного бедствия погибли более 200 человек.

Весной суд в Испании, который расследует прошлогодние смертельные наводнения в Валенсии по подозрению в умышленном убийстве, вызвал для дачи показаний двух бывших топ-чиновников региона.

Летом верховный суд Испании отклонил иски, в которых премьер-министра Педро Санчеса и шестерых его министров обвиняли в уголовной халатности в связи с наводнениями в Валенсии.