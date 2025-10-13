Німеччина хоче розширити повноваження розвідки через загрозу РФ

У Німеччині хочуть надати розвідці більше повноважень на тлі російської загрози.

Про це заявив експерт з питань безпеки ХДС, голова парламентського комітету з контролю, який здійснює нагляд за секретними службами в Німеччині, Марк Генрікманн, цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Генрікманн хоче надати німецькій розвідці більше повноважень, а зокрема – "нарешті прояснити, що очікується від служб у так званому випадку напруженості".

"На мою думку, простого збору розвідданих вже недостатньо", – заявив він.

Він також наголосив на необхідності комплексного реформування спецслужб.

"Ми повинні привести служби в цілому до європейських стандартів, як це було погоджено в коаліційній угоді, щоб розбіжності в компетенціях не заважали співпраці", – заявив політик.

Як зазначається, у понеділок президенти Федерального відомства з охорони конституції, Федеральної розвідувальної служби та Військової контррозвідки представлять контрольному комітету свої оцінки поточних загроз. Публічні слухання триватимуть три години.

Нагадаємо, нещодавно земельний уряд Баварії схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Голова профспілки поліції Йохен Копельке рекомендує іншим федеральним землям і федеральному уряду взяти за приклад ухвалений урядом Баварії закон.

Водночас у Бундестазі кажуть, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.