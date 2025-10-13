Германия хочет расширить полномочия разведки из-за угрозы РФ

В Германии хотят предоставить разведке больше полномочий на фоне российской угрозы.

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности ХДС, председатель парламентского комитета по контролю, осуществляющего надзор за секретными службами в Германии, Марк Генрикманн, цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Генрикманн хочет предоставить немецкой разведке больше полномочий, а в частности – "наконец прояснить, что ожидается от служб в так называемом случае напряженности".

"По моему мнению, простого сбора разведданных уже недостаточно", – заявил он.

Он также подчеркнул необходимость комплексного реформирования спецслужб.

"Мы должны привести службы в целом к европейским стандартам, как это было согласовано в коалиционном соглашении, чтобы расхождения в компетенциях не мешали сотрудничеству", – заявил политик.

Как отмечается, в понедельник президенты Федерального ведомства по охране конституции, Федеральной разведывательной службы и Военной контрразведки представят контрольному комитету свои оценки текущих угроз. Публичные слушания продлятся три часа.

Напомним, недавно земельное правительство Баварии одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Председатель профсоюза полиции Йохен Копельке рекомендует другим федеральным землям и федеральному правительству взять за пример принятый правительством Баварии закон.

В то же время в Бундестаге говорят, что Германии, вероятно, придется изменять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые в настоящее время существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.