В Риме изъяли 200 кг кокаина на 16 млн евро

В итальянском Риме изъяли 200 кг кокаина оценочной стоимостью в 16 млн евро.

Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".

В Риме у 23-летнего албанца изъяли 200 кг кокаина, которые принесли бы около 16 млн евро римской организованной преступности.

Молодой человек был арестован полицейскими следственного отдела Рима.

Как отмечается, кокаин, разделенный на 191 блок, достаточный для 8 тысяч доз, был обнаружен в его доме, который правоохранители назвали "настоящим логистическим центром для хранения наркотиков".

Также изъяли пистолет, боеприпасы и примерно 30 тысяч евро наличными.

Фото: Ansa

Ранее полиция Греции и Германии разоблачила международную группировку, которая занималась торговлей кокаином.

В Нидерландах перехватили 1200 кг кокаина, среди задержанных оказался 14-летний подросток.

В конце сентября в Италии заявили о разоблачении управляемой гражданами Сирии сети "отмывания" доходов от наркоторговли в Италии и Франции.