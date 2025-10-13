В Нидерландах предупредили о неготовности железной дороги к актам диверсии

Железнодорожная система Нидерландов плохо подготовлена к таким угрозам, как диверсии и кибератаки, а также к растущему спросу на военные перевозки.

Об этом свидетельствует новый консультативный отчет, представленный Консультативным органом по вопросам физической среды обитания (OFL) государственному секретарю по вопросам общественного транспорта и окружающей среды Тьерри Аартсену, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Отчет показывает, что железнодорожная сеть Нидерландов сталкивается с серьезным вызовом.

В течение многих лет основное внимание уделялось эффективности, пунктуальности и контролю над расходами, а главными проблемами были плохая погода и технические неисправности. Согласно отчету, такой подход больше не является достаточным. Физические диверсии, кибератаки и гибридные угрозы стали реальностью, а риск серьезных инцидентов также растет.

Пожар на железной дороге возле Схипхола во время саммита НАТО в июне и несколько попыток киберсаботажа демонстрируют уязвимость железной дороги.

Поэтому OFL рекомендует разрабатывать системы камер, которые немедленно сигнализируют о подозрительном поведении, улучшать безопасность на критически важных объектах и инвестировать в меры по борьбе с беспилотниками.

Железная дорога не только уязвима к актам диверсии, но и растет спрос на военные железнодорожные перевозки. Как страна-член НАТО, Нидерланды имеют обязательства и должны быть способны безопасно и быстро организовывать масштабные военные перевозки по всей стране.

Однако нынешняя железнодорожная система не может справиться со структурным увеличением военных перевозок без значительного влияния на регулярные перевозки. Таким образом, увеличение военных перевозок повлечет за собой перебои в работе других пользователей. Согласно этому отчету, один военный поезд может задержать движение гражданского транспорта на маршруте на три часа.

OFL советует менеджеру железнодорожной инфраструктуры ProRail лучше подготовиться к серьезным инцидентам. Это включает обеспечение большего количества запасных частей, дополнительных ремонтных мощностей и разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях на случай крупномасштабных сбоев.

Кроме того, необходимо улучшить обмен информацией между ProRail, Министерством инфраструктуры и водного хозяйства и Национальным координатором по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом (NCTV). Для реализации этих мер рекомендуется инвестировать не менее 600 млн евро.

Как сообщалось, правительство Нидерландов намерено укрепить инфраструктуру по всей стране, чтобы подготовиться к возможному военному конфликту – в частности укрепить мосты и расширить железнодорожные платформ.

Напомним, Нидерланды фиксируют увеличение количество цифровых атак со стороны России, которые направлены на подрыв стабильности общества и создание ощущения тревоги.