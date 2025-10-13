Вучич после встречи с россиянами пообещал, что энергокризиса в Сербии не будет

Сербский президент Александар Вучич в понедельник сказал, что в Сербии не будет серьезного энергетического кризиса из-за введения санкций США против сербской нефтяной компании NIS.

Как пишет "Европейская правда", об этом Вучич сказал в видео на Instagram.

Заявление сербского президента прозвучало после переговоров с председателем совета директоров "Газпром нефти" Александром Дюковым и заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.

Вучич рассказал, что доволен "открытостью, конструктивностью, искренностью" переговоров.

"Что я могу сказать гражданам Сербии. Дефицита нефти и нефтепродуктов не будет. Большому энергетическому кризису в Сербии не быть. Наши российские друзья поняли наше сообщение", – добавил он.

Сербский президент также призвал граждан "быть спокойными", поскольку "государство здесь, чтобы бороться за вас, от вашего имени и для вас".

Сербская энергетическая компания NIS сообщила 9 октября, что не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

Отметим, что только на прошлой неделе Вучич говорил, что ограничения "коснется каждого гражданина" и что он ведет переговоры с Россией по этому вопросу.

В США уверяют, что целью санкций против энергокомпании NIS является Россия, а не Сербия.