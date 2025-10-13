В Чехии пока не будут менять кандидата на пост главы МИД, несмотря на расистский скандал

Коалиционные партнеры в Чехии на переговорах в понедельник не приняли решение о замене кандидатуры Филиппа Турека, который недавно оказался в центре скандала, на пост министра иностранных дел.

По итогам встречи руководителей партии ANO, которая выиграла последние парламентские выборы в Чехии, и ее потенциального младшего партнера в коалиции, партии "Автомобилисты", кадровых решений относительно будущих министров принято не было.

"О том, будет ли (Турек. – Ред.) в составе правительства, решения еще нет. Мы не назвали ни одного имени. Пока все имена, которые называются, являются более или менее предположениями", – сказал журналистам заместитель главы ANO Карел Гавличек.

По словам Гавличека, "Автомобилисты" на переговорах не упоминали об условии, что без назначения Турека на должность министра они не войдут в правительство.

В то же время заместитель председателя ANO не сказал, что из-за репутационного скандала Туреку закрыли путь в министерство.

"Хотя мы не недооцениваем ситуацию и есть серьезные обвинения, но уважаем то, что каждый имеет право защищаться и оправдываться. Каждый имеет возможность объяснить свою позицию или опровергнуть некоторые вещи. Он утверждает, что сможет это сделать", – сказал он.

Скандал вокруг Филиппа Турека вспыхнул в прошлую пятницу, когда издание Deník N опубликовало архив старых, уже удаленных постов Турека в социальных сетях.

Петиция против назначения Турека в правительство, в частности министром иностранных дел, на данный момент собрала более 5000 подписей; также звучат призывы к президенту Петру Павелу не утверждать Турека на должности.

Ранее лидер ANO Андрей Бабиш говорил, что рассчитывает завершить переговоры о формировании коалиции до начала ноября.

