Венесуела закриває посольство в Осло після "нобелівки" венесуельській опозиціонерці

Венесуела вирішила закрити посольство в Норвегії, що сталось після присудження Нобелівської премії миру лідерці венесуельської опозиції Марії Мачадо.

Як пише "Європейська правда", про це норвезьке Міністерство закордонних справ повідомило мовнику NRK.

Речник МЗС Норвегії Сесілі Роанг повідомила, що Осло отримало інформацію від посольства Венесуели "про те, що вони закривають посольство без пояснення причин".

"Це прикро. Незважаючи на те, що ми маємо різні погляди на низку питань, Норвегія бажає підтримувати відкритий діалог з Венесуелою і буде працювати над цим", – додала Роанг.

До закриття посольство Венесуели в Норвегії також виконувало функції посольства для венесуельців, які проживають у Данії, Фінляндії, Швеції та Ісландії.

Нагадаємо, що минулого тижня Нобелівську премію миру, оргкомітет якої базується в Осло, присудили Марії Коріні Мачадо, яка є центральною фігурою венесуельської опозиції.

Невідомо, чи закриття посольства має якийсь зв'язок із врученням Нобелівської премії.

Раніше стало відомо, що Нобелівський комітет вирішив перевірити можливий витік інформації про присудження Нобелівської премії миру.