Венесуэла закрывает посольство в Осло после "нобелевки" венесуэльской оппозиционерке

Венесуэла решила закрыть посольство в Норвегии, что произошло после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Мачадо.

Как пишет "Европейская правда", об этом норвежское Министерство иностранных дел сообщило вещателю NRK.

Пресс-секретарь МИД Норвегии Сесили Роанг сообщила, что Осло получило информацию от посольства Венесуэлы "о том, что они закрывают посольство без объяснения причин".

"Это прискорбно. Несмотря на то, что у нас разные взгляды на ряд вопросов, Норвегия желает поддерживать открытый диалог с Венесуэлой и будет работать над этим", – добавила Роанг.

До закрытия посольство Венесуэлы в Норвегии также выполняло функции посольства для венесуэльцев, проживающих в Дании, Финляндии, Швеции и Исландии.

Напомним, что на прошлой неделе Нобелевскую премию мира, оргкомитет которой базируется в Осло, присудили Марии Корине Мачадо, которая является центральной фигурой венесуэльской оппозиции.

Неизвестно, имеет ли закрытие посольства какое-либо отношение к вручению Нобелевской премии.

Ранее стало известно, что Нобелевский комитет решил проверить возможную утечку информации о присуждении Нобелевской премии мира.