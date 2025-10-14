Британія перевірить усі плани нового посольства Китаю через побоювання щодо безпеки

Британський уряд очікує отримати повний доступ до планів Китаю щодо будівництва величезного нового посольства в Лондоні перед тим, як прийняти рішення про затвердження проєкту.

Про це заявив міністр житлового будівництва Стів Рід, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, побоювання, що нове посольство може бути використане як база для шпигунства, спонукали деяких політиків у Великої Британії та США закликати уряд заблокувати плани Пекіна.

Уряд заявив, що очікує прийняти остаточне рішення до 21 жовтня після того, як відклав термін, встановлений на серпень, звинувативши Пекін у приховуванні деталей проєкту.

Рід заявив, що зможе ознайомитися з планами посольства в повному обсязі, без будь-яких "замазаних ділянок".

"Я очікую побачити все, що пропонується, перш ніж прийняти рішення", – сказав він.

На запитання, чи уряд применшує ризик, щоб забезпечити інвестиції з Китаю, він відповів, що це не так.

"Цей уряд визнає, що Китай становить загрозу національній безпеці. Рішення буде прийнято на підставі матеріалів справи, які я маю перед собою. Ми ніколи не ставитимемо під загрозу національну безпеку", – наголосив він.

Варто зауважити, що британська внутрішня розвідувальна служба MI5 у понеділок, 13 жовтня, опублікувала попередження для членів парламенту про те, що вони є мішенню для шпигунів з Китаю, Росії та Ірану, які намагаються підірвати демократію в країні.

Попередження з'явилося через тиждень після того, як прокуратура у Британії відмовилась від судового розгляду справи двох британців, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер з моменту свого вступу на посаду у 2024 році намагається налагодити відносини з Китаєм, Лондон і Пекін неодноразово обмінювалися звинуваченнями у шпигунстві.

Британські спецслужби також попереджали про спроби Китаю проникнути в політичні та ділові кола країни.