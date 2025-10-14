Британия проверит все планы нового посольства Китая из-за опасений по безопасности

Британское правительство ожидает получения полного доступа к планам Китая по строительству огромного нового посольства в Лондоне, прежде чем принять решение об утверждении проекта.

Об этом заявил министр жилищного строительства Стив Рид, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, опасения, что новое посольство может быть использовано как база для шпионажа, побудили некоторых политиков в Великобритании и США призвать правительство заблокировать планы Пекина.

Правительство заявило, что ожидает принять окончательное решение до 21 октября после того, как отложило срок, установленный на август, обвинив Пекин в сокрытии деталей проекта.

Рид заявил, что сможет ознакомиться с планами посольства в полном объеме, без каких-либо "замазанных участков".

"Я ожидаю увидеть все, что предлагается, прежде чем принять решение", – сказал он.

На вопрос, не преуменьшает ли правительство риски, чтобы обеспечить инвестиции из Китая, он ответил, что это не так.

"Это правительство признает, что Китай представляет угрозу национальной безопасности. Решение будет принято на основании материалов дела, которые я имею перед собой. Мы никогда не будем ставить под угрозу национальную безопасность", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что британская внутренняя разведывательная служба MI5 в понедельник, 13 октября, опубликовала предупреждение для членов парламента о том, что они служат мишенью для шпионов из Китая, России и Ирана, которые пытаются подорвать демократию в стране.

Предупреждение появилось через неделю после того, как прокуратура в Британии отказалась от судебного рассмотрения дела двух британцев, обвиняемых в шпионаже в пользу Китая.

Британский премьер-министр Кир Стармер с момента своего вступления в должность в 2024 году пытается наладить отношения с Китаем, Лондон и Пекин неоднократно обменивались обвинениями в шпионаже.

Британские спецслужбы также предупреждали о попытках Китая проникнуть в политические и деловые круги страны.