Макрон обіцяє розпустити парламент у разі відставки уряду Лекорню

Президент Франції Емманюель Макрон вирішив у разі оголошення недовіри уряду Себастьєна Лекорню не призначати нового премʼєр-міністра, а розпустити парламент.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RFI, про це у вівторок повідомила речниця французького уряду Мод Брежон.

Цитуючи слова Макрона на засіданні французького кабінету міністрів, Брежон сказала, що пропозиції про висловлення недовіри уряду Лекорню є "пропозиціями про розпуск парламенту й повинні розглядатися як такі".

За словами речниці, Макрон зазначив, що було подано дві пропозиції про висловлення недовіри нинішньому уряду Франції – від ультраправих та ультралівих партій – "і що, отже, деякі не хочуть вести дискусію".

16 жовтня правопопулістське "Нацоб’єднання" Ле Пен-Барделли, ультраліва "Нескорена Франція", комуністи і "Зелені" налаштовані висловити йому недовіру, а голоси соціалістів стануть визначальними. Для повалення уряду від них достатньо 25 голосів "за".

Паралельно Соціалістична партія Франції, від якої залежить затвердження нового уряду Лекорню, також погрожує недовірою новому уряду, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Нагадаємо, Себастьєн Лекорню був повторно призначений премʼєр-міністром Франції минулого тижня, аби, за його власними ж словами, "подолати політичну кризу".

