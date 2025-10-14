Макрон обещает распустить парламент в случае отставки правительства Лекорню

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил в случае объявления недоверия правительству Себастьена Лекорню не назначать нового премьер-министра, а распустить парламент.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RFI, об этом во вторник сообщила пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон.

Цитируя слова Макрона на заседании французского кабинета министров, Брежон сказала, что предложения о выражении недоверия правительству Лекорню являются "предложениями о роспуске парламента и должны рассматриваться как таковые".

По словам пресс-секретаря, Макрон отметил, что было подано два предложения о выражении недоверия нынешнему правительству Франции – от ультраправых и ультралевых партий – "и что, следовательно, некоторые не хотят вести дискуссию".

16 октября правопопулистское "Нацобъединение" Ле Пен-Барделлы, ультралевая "Непокоренная Франция", коммунисты и "Зеленые" настроены выразить ему недоверие, а голоса социалистов станут определяющими. Для свержения правительства от них достаточно 25 голосов "за".

Параллельно Социалистическая партия Франции, от которой зависит утверждение нового правительства Лекорню, также угрожает недоверием новому правительству, если их требования не будут выполнены.

Напомним, Себастьен Лекорню был повторно назначен премьер-министром Франции на прошлой неделе, чтобы, по его собственным же словам, "преодолеть политический кризис".

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.