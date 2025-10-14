В Греции определили, когда начнется суд по делу о масштабной аварии на железной дороге

Судебный процесс по делу о масштабной аварии на железной дороге недалеко от города Лариса, что в центральной Греции, начнется в марте 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Апелляционный суд Ларисы назначил датой начала рассмотрения дела об аварии, которая унесла жизни 57 человек, 23 марта 2026 года.

На скамье подсудимых предстанут 36 человек, среди которых главным обвиняемым является 60-летний начальник железнодорожной станции Лариса Василис Самарас, который был на дежурстве в момент аварии.

Также будут судить бывшего главу Управления по вопросам регулирования железных дорог Греции, бывшего руководителя железнодорожной компании OSE, которая отвечает за обслуживание сети, и высокопоставленных чиновников греческого Министерства транспорта.

Суд также привлечет к ответственности двух руководителей итальянской пассажирской транспортной компании Hellenic Train за мелкие правонарушения.

33 из 36 обвиняемым инкриминируют опасное вмешательство в работу железнодорожного транспорта с возможным умыслом, а также массовое убийство по неосторожности и нанесение телесных повреждений. За это им грозит пожизненное заключение.

Остальным трем фигурантам дела – руководству Hellenic Train и экс-руководителю OSE – инкриминируют нарушение служебных обязанностей, что наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Ожидается, что в судебном процессе примут участие около 250 адвокатов – как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. Количество свидетелей, по прогнозам, будет примерно таким же.

Масштабная авария произошла 28 февраля 2023 года: пассажирский поезд, перевозивший около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса. В результате этого погибли 57 человек, десятки получили ранения.

Тогда греческая полиция арестовала начальника местной станции, который отвечал за подачу сигнала, а министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис, беря на себя политическую ответственность, подал в отставку.

В июне греческий парламент начал расследование относительно возможной ответственности Караманлиса.